Украинка Харлан призвала спортсменов "давить" на федерации для отмены рукопожатий

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Украинская саблистка Ольга Харлан, которая ранее отказалась пожать руку российской спортсменке на чемпионате мира, заявила о необходимости "давить" на международные федерации для отмены правила рукопожатий в спорте. Об этом сообщает Tribuna.com.

"Это 100% прецедент, что случилось со мной, с моей федерацией и нашей страной, со спортсменами", – сказала она.

По ее мнению, национальные федерации особенно должны оказывать давление на те международные федерации, что допускают нейтральных спортсменов на соревнования. Харлан добавила, что украинские спортсмены не пожимают руку российским и белорусским атлетам. Правила должны меняться, потому что меняется мир, объяснила саблистка.

"Надо, чтобы они давили, примером тенниса, примером фехтования – это возможно. Поэтому изменяйте это правило, чтобы не было таких случаев, как в фехтовании", – подчеркнула спортсменка.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) исключила Харлан из чемпионата мира после отказа пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой. После того, как россиянка подошла к Харлан для рукопожатия, та в ответ направила саблю в ее сторону.

До этого Минспорт Украины отменил запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях со спортсменами из РФ и Белоруссии, выступающими под нейтральным флагом. Это позволит украинским спортсменам участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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