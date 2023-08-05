Матыцин пригласил представителей США и Австралии на Игры стран СНГ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр спорта РФ Олег Матыцин пригласил представителей США и Австралии для участия в Играх стран СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Они проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.

"Я уверен, и мои коллеги из стран СНГ солидарны, что спорт и мир должны быть открыты. Игры стран СНГ ни для кого не ограничены, все могут приезжать и почувствовать радость от соревнований. С точки зрения альтернативы Олимпиады – ничего не собираемся никому доказывать, мы самодостаточные страны – Россия и Белоруссия, все признают соревнования лучшими в мире", – отметил он.

В программу мероприятия включили соревнования по баскетболу, боксу, волейболу, гандболу, дзюдо, каратэ, легкой атлетике, мини-футболу, плаванию, самбо, современному пятиборью, спортивной борьбе, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, таиландскому боксу, тяжелой атлетике, а также по художественной гимнастике.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о проведении II Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Он установил льготы для участников и волонтеров. Спонсорам мероприятия разрешили вносить суммы оказанной помощи в состав внереализационных расходов. Это поможет в привлечении внебюджетных источников финансирования, подчеркивается в указе.

Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в 2021 году. На церемонии открытия спортсмены из девяти стран прошли парадом с национальными флагами. В соревнованиях приняли участие 1 139 спортсменов от 14 до 23 лет из 9 стран СНГ (Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан).

Международная федерация тяжелой атлетики допустила спортсменов РФ до соревнований