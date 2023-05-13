Лукашенко установил безвизовый въезд для участников и волонтеров II Игр стран СНГ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о проведении II Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Он установил льготы для участников и волонтеров, заявила пресс-служба лидера страны.

"Среди них – безвизовый въезд в Беларусь, освобождение от необходимости регистрации на территории страны, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от налогообложения доходов в размере стоимости бесплатно предоставляемых питания, проживания, материально-технического, транспортного и иного обеспечения", – подчеркивается в документе.

Согласно информации, спонсорам мероприятия разрешили вносить суммы оказанной помощи в состав внереализационных расходов. Это поможет в привлечении внебюджетных источников финансирования, подчеркивается в указе.

II Игры стран СНГ состоятся с 5 по 13 августа в Белоруссии. Там будут представлены такие виды спорта, как волейбол, художественная гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, гандбол, бокс, а также плавание.

Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в 2021 году. На церемонии открытия спортсмены из девяти стран прошли парадом с национальными флагами. В соревнованиях приняли участие 1 139 спортсменов от 14 до 23 лет из 9 стран СНГ (Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан).

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