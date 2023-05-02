Матыцин заявил, что около 180 россиян смогут участвовать в ОИ-2024 в случае допуска

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На летних Олимпийских играх 2024 года Россию смогут представлять порядка 180 атлетов в случае их допуска и успешного прохождения отбора. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин во время совещания президента с кабмином.

"Если наши спортсмены успешно пройдут квалификационные турниры и условия (по допуску. – Прим. ред.) не будут сильно изменены, то максимальное количество участников с российской стороны в Олимпийских играх составит порядка 180 спортсменов", – цитирует его ТАСС.

Матыцин добавил, что российская сторона намерена и дальше продолжать обсуждать этот вопрос с международными спортивными организациями и отстаивать свои интересы. По его словам, решение об участии спортсменов из РФ в грядущей Олимпиаде будет принято не раньше 26 июля текущего года.

В марте Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине.

При этом спортсменам из РФ и Белоруссии по-прежнему запрещено принимать участие в состязаниях по командным видам спорта.



Олимпийский комитет России будет добиваться изменения рекомендаций МОК