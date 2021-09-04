В Казани открылись первые в истории Игры стран СНГ

Фото: ciskazan2021.com

Первые Игры стран СНГ открылись в Казани. На церемонии спортсмены из девяти стран прошли парадом с национальными флагами, сообщает ТАСС.

"Проведение первых Игр стран СНГ станет новой ступенью нашей общей общественной спортивной жизни, это станет настоящим событием в мире спорта, которое соединит спортивные ценности, идеалы олимпийского движения и традиции народов стран СНГ, воплощенных в национальных видах спорта. <…> Первые Игры стран СНГ объявляю открытыми", – заявил на церемонии первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

Церемония открытия Игр прошла на Аллее флагов на территории Деревни Универсиады в Казани, где живут сами спортсмены. Кроме того, было показано театрализованное шоу, которое отразило культурное многообразие, историю и традиции участвующих стран.

"Я уверен, это только начало, они будут набирать обороты и популярность и встанут в ряд с крупнейшими соревнованиями на международной арене", – отметил заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Барауля.

Отмечается, что открытие прошло без зрителей, однако каждый желающий мог посмотреть открытие онлайн на официальном сайте ciskazan2021.com, в официальном сообществе Игр в соцсети "Вконтакте".

В соревнованиях будут участвовать 1 139 спортсмена от 14 до 23 лет из 9 стран СНГ (Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан). В программу включены 16 видов спорта, в которых будут разыграны 182 комплекта наград.

Ранее сообщалось, что паралимпийцы начали возвращаться с турнира. Хотя игры еще идут, многие спортсмены уже покидают Токио. На этих играх команда ПКР установила рекорд по медалям.