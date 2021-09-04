Мужская сборная России по волейболу сидя выиграла серебро Паралимпиады

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Мужская сборная России по волейболу сидя завоевала серебряные медали Паралимпийских игр в Токио.

В финале россияне уступили команде Ирана со счетом 1–3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25).

Это 116-я медаль для команды из России. Они выиграли 36 золотых, 32 серебряные и 48 бронзовых наград.

Ранее сообщалось, что сборная Китая досрочно победила в командном зачете летних Паралимпийских игр в Токио. На счету страны 87 золотых, 52 серебряных и 48 бронзовых наград.

У Великобритании, которая пока занимает второе место, уже нет математических шансов обойти китайских паралимпийцев. Спортсмены этой страны завоевали 40 золотых, 36 серебряных и 41 бронзовую медали.

Сборная Китая выигрывает медальный зачет летних Паралимпийских игр с 2004 года. Паралимпиада в Пекине завершится 5 сентября.