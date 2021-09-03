Горлова стала бронзовым призером Паралимпиады в метании клаба

Фото: tokyo2020.paralymp.ru

Российская легкоатлетка Елена Горлова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в метании клаба.

Спортсменка показала результат 24,08 метра. Золотую медаль получила украинка Зоя Овсий (25,12), а серебро досталось американке Кэсси Митчелл (24,18).

Легкоатлетки выступали в категории F51, где представлены легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Всего российские спортсмены завоевали 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые награды. В общем медальном зачете Паралимпиады они занимают четвертое место после Китая, Великобритании и США. Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Ранее российский пловец Роман Макаров занял третье место в заплыве на 100 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен выступал в категории пловцов с нарушениями зрения. Он преодолел зачетную дистанцию за 58,65 секунды.