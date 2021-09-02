Российский пловец Даниленко завоевал бронзу Паралимпиады в Токио

Фото: ТАСС/Zuma
Российский спортсмен Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на 50 метров на спине, преодолев дистанцию за 59,47 секунды.
Первое место занял бразилец Габриэль дос Сантос Араухо (53,96 секунды), серебро досталось представителю Чили Альберто Абарсе (57,76 секунды).
Спортсмены соревновались в категории S2, в которой представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
Ранее Даниленко завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, показав результат 2 минуты и 2,74 секунды. Позднее он завоевал бронзу в плавании на 200 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 4 минуты и 15,95 секунды.
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