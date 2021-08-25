Пловец Владимир Даниленко завоевал бронзу на Паралимпийских играх в Токио

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Российский пловец Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Медаль досталась спортсмену в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S2.

Даниленко в финале показал время 2 минуты 02,74 секунды.

Золото завоевал чилиец Альберто Абарса – 2.00,40. Серебро получил бразилец Габриэль дос Сантос Араужо – 2.02,47.

24 августа на Национальном стадионе в Токио состоялась церемония открытия Паралимпийских игр. Слоган мероприятия – "У нас есть крылья". За несколько часов до открытия Паралимпийских игр в парке Ееги в Токио состоялась церемония завершения эстафеты паралимпийского огня.

Из-за взрывного роста заболеваний COVID-19 эстафета по улицам города была отменена. Вместо этого из небольшого светильника огонь передали первым трем факелоносцам, а затем с помощью так называемого поцелуя факелов он передавался от одного участника к другому.

Изначально Паралимпиаду в Токио должны были провести с 25 августа по 6 сентября 2020 года, но соревнования перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Игры продлятся до 5 сентября без присутствия зрителей на трибунах.