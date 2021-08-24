Церемония завершения эстафеты огня Паралимпийских игр прошла в Токио

Фото: AP Photo/Hiro Komae

За несколько часов до открытия Паралимпийских игр в парке Ееги в Токио состоялась церемония завершения эстафеты паралимпийского огня. На канале токийской администрации велась трансляция.

Во вторник утром начался финальный этап эстафеты. За несколько дней до этого в Токио прошла церемония "слияния" Паралимпийского огня из лампад. Их зажигали по всей стране и в британском Сток-Мандевилле, считающемся родиной паралимпийского движения.

Эстафета по улицам города была отменена из-за взрывного роста заболеваний коронавирусной инфекцией. Вместо этого из небольшого светильника огонь передали первым трем факелоносцам, а затем с помощью так называемого поцелуя факелов он передавался от одного участника другому.

В отличие от эстафеты олимпийского огня, привезенного из Греции, способ и место зажжения паралимпийского огня определяется каждым муниципалитетом индивидуально.

Паралимпийские игры в Токио стартуют 24 августа. Первая группа делегации спортсменов ПКР прибыла в Японию 15 августа.

Открытие Паралимпийской деревни состоялось 17 августа. Из-за ковид-ограничений оно прошло без торжественных мероприятий.