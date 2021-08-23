Стали известны детали церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио

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На церемонии открытия Игр в Токио российские паралимпийцы пройдут 30-ми из 183 команд – участниц парада атлетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет Паралимпиады.

На Играх в Токио российские атлеты выступают под аббревиатурой RPC – Паралимпийского комитета России (ПКР). Знаменосцами делегации спортсменов ПКР станут 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1 500 метров Елена Паутова.

В состав российской паралимпийской делегации вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Атлеты примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в программу Игр.

Паралимпийские игры в Токио стартуют 24 августа. Первая группа делегации спортсменов ПКР прибыла в Японию 15 августа. Открытие Паралимпийской деревни состоялось 17 августа. Из-за ковид-ограничений оно прошло без торжественных мероприятий.