Первая группа делегации Паралимпийского комитета России прибыла в Токио

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Администрация команды Паралимпийского комитета России (ПКР) прилетела в Токио, где 24 августа начнутся летние Паралимпийские игры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации команды ПКР, исполняющего обязанности президента организации Павла Рожкова.

"В Токио прибыла первая группа административного персонала команды ПКР. До прилета основной части делегации они проверят и подготовят места размещения команды, получат автомобили и оборудование от оргкомитета Игр, подготовят медицинский центр ФМБА [Федерального медико-биологического агентства] России и штаб команды к работе в Паралимпийской деревне и отелях, в которых разместятся команды по велоспорту", – сказал Рожков.

Он также добавил, что открытие Паралимпийской деревни состоится 17 августа, а прибывать в нее российские спортсмены начнут с 19 августа.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав делегации ПКР вошли 432 человека, из которых 242 спортсмена. Российские паралимпийцы участвовать в соревнованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в программу Игр.

Ранее стало известно, что знаменосцами команды ПКР на Паралимпиаде в Токио утверждены Михаил Гончаров, Андрей Вдовин и Елена Паутова. Паутова призналась, что для нее данная новость стала шоком.

