ПКР утвердил Вдовина и Паутову знаменосцами ОКР на Паралимпиаде в Токио

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Знаменосцами сборной России на Паралимпиаде в Токио утверждены Михаил Гончаров, Андрей Вдовин и Елена Паутова. Об этом рассказал врио президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Елена Паутова призналась, что для нее данная новость стала шоком.
"Ранее я несла факел перед Играми в Сочи. Это такая ответственность, теперь у меня нет права на ошибку на соревнованиях. Хотела бы попросить, чтобы наши Паралимпийские игры транслировали по телевизору, потому что соревнования пройдут без зрителей, а так будет поддержка", – сказала она.
Андрей Вдовин также добавил, что очень горд, что ему предоставили такую миссию на Паралимпийских играх.
"Спасибо ПКР за выбор в мою пользу. Просто попасть на Игры – это уже достижение, а когда предоставляют нести флаг – это очень ответственно. Постараемся с Еленой не подвести", – отметил он.
XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В них примут участие более двухсот россиян, которые выступят в 19 видах спорта.
Ранее Владимир Путин пожелал побед российским спортсменам-паралимпийцам, готовящимся к Играм в Токио. Он также пообещал встретиться с российскими олимпийцами и паралимпийцами лично после окончания Игр.
Путин обратился к паралимпийцам перед соревнованиями в Токио
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: