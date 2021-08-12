ПКР утвердил Вдовина и Паутову знаменосцами ОКР на Паралимпиаде в Токио

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Знаменосцами сборной России на Паралимпиаде в Токио утверждены Михаил Гончаров, Андрей Вдовин и Елена Паутова. Об этом рассказал врио президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Елена Паутова призналась, что для нее данная новость стала шоком.

"Ранее я несла факел перед Играми в Сочи. Это такая ответственность, теперь у меня нет права на ошибку на соревнованиях. Хотела бы попросить, чтобы наши Паралимпийские игры транслировали по телевизору, потому что соревнования пройдут без зрителей, а так будет поддержка", – сказала она.

Андрей Вдовин также добавил, что очень горд, что ему предоставили такую миссию на Паралимпийских играх.

"Спасибо ПКР за выбор в мою пользу. Просто попасть на Игры – это уже достижение, а когда предоставляют нести флаг – это очень ответственно. Постараемся с Еленой не подвести", – отметил он.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В них примут участие более двухсот россиян, которые выступят в 19 видах спорта.

Ранее Владимир Путин пожелал побед российским спортсменам-паралимпийцам, готовящимся к Играм в Токио. Он также пообещал встретиться с российскими олимпийцами и паралимпийцами лично после окончания Игр.