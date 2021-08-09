Министр спорта назвал успешным выступление россиян на Олимпиаде в Токио

Фото: AP Photo/Hassan Ammar
Выступление россиян на Олимпийских играх в Токио было успешным, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
Он подчеркнул, что во многих видах спорта были показаны выдающиеся результаты.
"Хочу поблагодарить всю олимпийскую российскую дружину за успешное вступление. Был непростой период подготовки, мы показали, что умеем готовиться и преодолевать трудности, в самых непростых условиях шла эта работа", – приводит слова министра ТАСС.
Матыцин напомнил, что делегация спортсменов ОКР завоевала 71 медаль, среди которых 20 золотых. Он отметил, что этот результат лучше показанного на Играх в Рио-де-Жанейро.
"Самое главное – показали, что у нас есть потенциал", – заключил министр.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил летние Олимпийские игры в Токио закрытыми. До этого Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго: следующая летняя Олимпиада состоится в столице Франции в 2024 году.
Церемония закрытия Олимпиады-2020 проходила на Национальном стадионе в столице Японии. В качестве знаменосца делегации спортсменов ОКР выступил олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.
В неофициальном медальном зачете делегация спортсменов ОКР заняла пятое место: на счету 20 золотых наград, 28 серебряных и 23 бронзовые.
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