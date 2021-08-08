Глава МОК объявил Олимпийские игры в Токио закрытыми

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил летние Олимпийские игры в Токио закрытыми.

"Я объявляю Игры XXXII летней Олимпиады закрытыми. Призываю молодежь всего мира через три года собраться вместе в Париже", – сказал он.

До этого Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго: следующая летняя Олимпиада состоится в столице Франции в 2024 году.

Церемония закрытия Олимпиады-2020 проходила на Национальном стадионе в столице Японии. В качестве знаменосца команды ОКР выступил олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.

В последний день соревнования российские спортсмены завоевали две серебряные медали – в командном многоборье в художественной гимнастике и в олимпийском гандбольном турнире.

В неофициальном медальном зачете команда ОКР заняла пятое место: на счету 20 золотых наград, 28 серебряных и 23 бронзовые.

