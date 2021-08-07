Российские спортсмены превзошли результаты Олимпиады в Рио-де-Жанейро

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Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио завоевали больше золота, чем на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

7 августа легкоатлетка Мария Ласицкене принесла команде Олимпийского комитета России (ОКР) 20-е золото и тем самым помогла ей подняться на 4 место в медальном зачете. В Рио-де-Жанейро российские спортсмены занимали эту же строчку, заработав 19 золотых медалей.

Кроме Ласицкене, золото в копилку команды ОКР принесли обе сборные по спортивной гимнастике в командном многоборье, синхронистки в состязаниях дуэтов и групп, боксер Батыргазиев, женские команды по фехтованию на саблях и рапирах, тхэквондисты Ларин и Храмцов, теннисисты в смешанном разряде Рублев и Павлюченкова, борцы вольного и классического стиля, а также саблистка Позднякова и стрелок Бацарашкина.

Всего у команды ОКР 68 медалей (20-25-23), в 2016 году их было 56 (19-17-20). Лидером общего медального зачета Олимпиады является Китай (38-31-18), за ним следует США (36-39-33), третье место занимает Япония (27-12-17).

Ранее Владимир Путин поздравил с золотой медалью российскую легкоатлетку Марию Ласицкене. Глава государства отметил, что единственной трехкратной чемпионке мира в состязаниях по прыжкам в высоту удалось снова защитить честь отечественной школы легкой атлетики.

