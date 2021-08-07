ОКР хочет получить объяснения по судейству личного многоборья по художественной гимнастике

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Олимпийский комитет России (ОКР) будет добиваться разбора ситуации с судейством индивидуального многоборья по художественной гимнастике, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков в своем Instagram-аккаунте.

7 августа россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото досталось представительнице сборной Израиля Линой Ашрам (107,800), несмотря на потерю предмета во время упражнений с лентой.

"Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародование его результатов", – сказано в посте Позднякова.

Ранее Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова критически оценила судейство на Олимпиаде в Токио. Она заявила, что подобная нечестная ситуация возможна и в командном многоборье.

