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Спорт

14:59

Российские синхронистки победили в групповых соревнованиях Олимпийских игр

спорт

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) по синхронному плаванию завоевала золото в групповых соревнованиях Олимпиады в Токио. Российские спортсменки в сумме за две программы набрали 196,0979 балла (97,2979 - за техническую, 98,8000 - за произвольную).

От команды ОКР за победу сражались Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Ромашина и Колесниченко 4 августа победили в соревнованиях дуэтов в Токио. Так, Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой, подтвердив статус самой титулованной синхронисткой в мире. Последнее поражение на Олимпиаде российские синхронистки переживали в 1996 году, когда победу одержала сборная США.

Ранее российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 65 килограммов. В схватке за бронзу он сошелся с представителем Венгрии Исмаилом Мусукаевым. Борьба завершилась со счетом 5:0 в пользу российского спортсмена.

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