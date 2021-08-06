"Пусть знакомятся с русской классикой": Путин – о гимне делегации ОКР на ОИ

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Владимир Путин прокомментировал запрет на использование российского гимна при награждении спортсменов команды ОКР на летних Олимпийских играх в Токио, отметив, что так в мире познакомятся с русской классикой. Об этом сообщает ТАСС.

"Пускай в мире знакомятся с российской классикой. Правильно", – заявил президент во время встречи с работниками и строителями цементного завода "Цемикс" в Башкирии.

Он также коснулся и другой государственной символики. Так, по его словам, отсутствие российского флага не влияет на качество выступления спортсменов ОКР. Глава государства считает, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете российской символики имеет политический подтекст, поскольку с проблемами допинга сталкиваются все страны, и каждый раз вопрос об ответственности должен решаться в отношении конкретного спортсмена индивидуально.

"Я думаю, что они – наши атлеты – своими выступлениями как раз наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны. И вообще-то, не имеют никакого смысла", – выразил уверенность глава российского государства.

На Олимпиаде в Токио россияне выступают под флагом Олимпийского комитета России. При этом на форме атлетов во время состязаний могут использоваться белый, синий и красный цвета в произвольном порядке. Однако во время их награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта № 1 Петра Ильича Чайковского.

