Глава МОК заявил, что российские спортсмены заслужили право выступать на Олимпиаде

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Российские спортсмены имеют право выступать на летних Олимпийских играх – 2020 в Токио, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью телеканалу DPA.

"Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (WADA)", – сказал глава МОК.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за расхождений в данных базы московской лаборатории.

В результате комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса. Вместе с тем арбитраж принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступают под названием команда ОКР (Олимпийский комитет России) На форме олимпийцев во время состязаний могут использоваться белый, синий и красный цвета в произвольном порядке. Однако во время их награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта № 1 Петра Ильича Чайковского.

Ранее генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал решение Международного олимпийского комитета об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Он отметил, что сомневаться в выступлении отдельно взятого спортсмена несправедливо. Это правило действует до того момента, пока не будет доказано обратное, выразил мнение Тайгарт.

