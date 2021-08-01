Глава МОК заявил, что российские спортсмены заслужили право выступать на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Stanislav Kogiku/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Российские спортсмены имеют право выступать на летних Олимпийских играх – 2020 в Токио, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью телеканалу DPA.
"Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (WADA)", – сказал глава МОК.
17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за расхождений в данных базы московской лаборатории.
В результате комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса. Вместе с тем арбитраж принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.
На Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступают под названием команда ОКР (Олимпийский комитет России) На форме олимпийцев во время состязаний могут использоваться белый, синий и красный цвета в произвольном порядке. Однако во время их награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта № 1 Петра Ильича Чайковского.
Ранее генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал решение Международного олимпийского комитета об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Он отметил, что сомневаться в выступлении отдельно взятого спортсмена несправедливо. Это правило действует до того момента, пока не будет доказано обратное, выразил мнение Тайгарт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: