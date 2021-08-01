В Госдуме отреагировали на слова главы USADA о российских спортсменах

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал слова генерального директора Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио и борьбы с допингом. Об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что Тайгарт известен своими антироссийскими взглядами. Когда же проблемы возникают у американских спортсменов, генеральный директор USADA придумывает разные терапевтические исключения.

По мнению депутата, надо заняться наведением порядка в американских лигах, поскольку в США используют препараты, которые запрещены во всем мире.

17 декабря CAS рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за расхождений в данных базы московской лаборатории.

В результате арбитраж принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.