WADA оценило инцидент с российским флагом на ЧМ по шашкам

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сняло с себя ответственность за скандал, который последовал после снятия российского флага со стола в финальном матче чемпионата мира по шашкам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, его представители попросили убрать российскую символику еще 22 апреля. Запрос был направлен во Всемирную федерацию шашек (FMJD).

"WADA не собиралось и не просило убирать флаги во время матча. То, каким образом их убрали, вопрос не для нас", – уточнили в организации.

Ранее СМИ сообщали, что в финале чемпионата мира по шашкам, проходившего в Польше, со стола, за которым играли Тамара Тансыккужина из РФ и представительница Польши Наталья Садовская, убрали российский флаг. Решение объяснили санкциями WADA.

Как заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, организаторы турнира допустили грубую ошибку. Он также выразил надежду на то, что в будущем подобных инцидентов удастся избежать.