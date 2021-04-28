В Кремле прокомментировали случай с флагом РФ во время шашечного матча

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В Кремле рассказали, что после извинений президента Федерации шашек Польши Дамиана Решка за инцидент с флагом России, произошедший во время финального матча Чемпионата мира между россиянкой и полькой, ситуацию можно считать исчерпанной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данный случай мог повлиять на проигрыш нашей спортсменки.

"Это, конечно, очень досадное происшествие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей Федерации Польши принес извинения, поэтому я думаю, что нужно этот случай просто считать исчерпанным", – уточнил представитель Кремля.

Ранее в ОКР оценили решение убрать флаг РФ на турнире по шашкам в Польше. По словам президента Олимпийского комитета Станислава Позднякова, организаторы чемпионата мира по шашкам в Польше, которые убрали флаг РФ со стола во время финала с участием российской спортсменки, допустили грубую ошибку.

СМИ сообщали, что в финале чемпионата мира по шашкам, проходившего в Польше, со стола, за которым играли Тамара Тансыккужина из РФ и представительница Польши Наталья Садовская, убрали российский флаг. Как отметили организаторы, на такой шаг Варшава пошла в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).