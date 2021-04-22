МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России

Фото: ТАСС/Kimimasa Mayama/EPA
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ для выступлений российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает ТАСС.
"Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу. С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики", – отметил президент ОКР Станислав Поздняков.
Теперь утверждена вся официальная символика российских спортсменов для Олимпийских игр: флаг олимпийского комитета РФ с узнаваемым триколором, официальная экипировка, которая остается узнаваемой даже без каких-либо надписей и музыкальное сопровождение.
Ранее первый концерт Чайковского утвердили в качестве замены гимна РФ на Паралимпиаде. По словам временно исполняющего обязанности президента ПКР Павла Рожкова, в ближайшее время эту музыкальную композицию направят в Международный паралимпийский комитет на согласование.
Из-за двухлетних санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. Кроме того, в их честь не может звучать Государственный гимн.
Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Предполагается, что теперь XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
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