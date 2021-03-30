Первый концерт Чайковского утвердили в качестве замены гимна РФ на Паралимпиаде

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Паралимпийский комитет России (ПКР) утвердил фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром в качестве альтернативы гимну России на летних и зимних Паралимпийских играх и чемпионатах мира, сообщает ТАСС.

По словам временно исполняющего обязанности президента ПКР Павла Рожкова, в ближайшее время эту музыкальную композицию направят в Международный паралимпийский комитет на согласование.

Из-за двухлетних санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. Кроме того, в их честь не может звучать Государственный гимн.

Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года. С 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио состоится летняя Паралимпиада.

