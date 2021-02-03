Опубликованы правила проведения Олимпийских игр в Токио

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Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет "Токио-2020" опубликовали первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии, сообщается на сайте МОК.

В частности, спортсменов обязуют использовать приложение, в котором они будут отчитываться о своем самочувствии. Также им придется максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать дистанцию в два метра между собой и вести план своих действий.

Спортсменам запретят посещать соревнования в качестве зрителей. За две недели до поездки в Токио атлеты должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

Следующая версия правил должна появиться к апрелю.

Ранее сообщалось, что МОК рассматривает различные сценарии проведения Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти в 2021 году. Прорабатываются иммиграционные правила, санитарные нормы для Олимпийской деревни, а также возможности для быстрого тестирования на коронавирус и проблема допуска болельщиков на соревнования.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Предполагается, что теперь XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

