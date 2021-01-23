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Спорт

09:13

В МОК готовы к различным сценариям проведения Олимпиады в Токио

спорт

Фото: ТАСС/KIMIMASA MAYAMA/EPA

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает различные сценарии проведения Олимпийских игр в Токио. Об этом заявил глава организации Томас Бах, передает РИА Новости.

"Мы работаем над тем, чтобы подготовиться ко всем возможным сценариям, которые могут нас ждать в июле-августе. У нас есть большой набор инструментов, чтобы в нужный момент решить, какие из них нам необходимы в конкретной ситуации", – заявил специалист.

По словам Баха, прорабатываются иммиграционные правила, санитарные нормы для олимпийской деревни, а также возможности для быстрого тестирования на коронавирус и проблема допуска болельщиков на соревнования.

Глава МОК также отметил, что приоритетом заинтересованных сторон в первую очередь является безопасность Олимпийских игр. Он заявил, что для этой цели "не может быть табу".

Власти Японии ранее заявили, что принимают все меры для проведения Олимпиады в 2021 году. Предполагается, что турнир пройдет в период с 23 июля по 8 августа.

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