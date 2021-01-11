Жители Японии выступили против проведения Олимпийских игр 2021 года

11:20
Фото: ТАСС/Rodrigo Reyes Marin/Zuma
Проводить Олимпийские и Паралимпийские игры в 2021 году не стоит, считают жители Японии. Об этом сообщает "Газета.ру".
Уточняется, что 35 процентов граждан придерживаются мнения об отмене Олимпийских игр, еще 45 процентов выступили за перенос мероприятия.
Накануне в Японии у четырех человек обнаружили новый штамм коронавируса. Уточняется, что все инфицированные совершили поездку в Бразилию. При этом новая мутация отличается от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР.
Глава Национального института инфекционных заболеваний Такадзи Вакита заявил, что новый штамм изучается на предмет серьезности его симптомов. Также специалисты выясняют, насколько эффективны вакцины против него.
В конце декабря прошлого года власти Японии приняли решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран и регионов мира, за исключением японцев и иностранцев с долгосрочными визами, постоянно проживающих на территории страны.
Меры будут действовать до конца января 2021 года.
В столичном регионе Японии вводят режим ЧС из-за коронавируса
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