18:12
Фото: AP Photo/Hiro Komae
Власти Японии приняли решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран и регионов мира, за исключением японцев и иностранцев с долгосрочными визами, постоянно проживающих на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства.
"Ограничения вводятся в порядке превентивных мер в связи с обнаружением нового штамма коронавируса в ряде стран", – говорится в заявлении.
Меры будут действовать с 28 декабря до конца января 2021 года.
Также правительство решило отменить послабления для граждан, совершающих краткосрочные командировки.
Кроме того, японцам, которые возвращаются из стран, где был выявлен новый штамм, необходимо будет иметь при въезде отрицательный тест на коронавирус.
Ранее сообщалось, что первый случай заражения новым штаммом коронавируса отмечен во Франции. Накануне первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии. Местные власти подтвердили, что имена инфицированных установлены.
По данным Всемирной организации здравоохранения, всего новый штамм коронавируса был обнаружен в 8 странах Европы. В ВОЗ посоветовали соблюдать меры социального дистанцирования и носить маски.
Япония вводит запрет на въезд в страну
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