Во Франции выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

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Первый случай заражения новым штаммом коронавируса отмечен во Франции. Такие данные приводит министерство здравоохранения страны.

Как передает местный телеканал BFM, зараженный пациент прибыл во Францию из Великобритании 19 декабря. В данный момент он был помещен на изоляцию.

Отмечается, что инфицированный имеет хорошее самочувствие.

"Органы здравоохранения приступили к отслеживанию контактов с медицинскими работниками, которые заботились о пациенте, и к поиску его контактных лиц, находящихся в группе риска, чтобы изолировать их", – добавили во французском Минздраве.

Накануне первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии. Местные власти подтвердили, что имена инфицированных установлены.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего новый штамм коронавируса был обнаружен в 8 странах Европы. В ВОЗ посоветовали соблюдать меры социального дистанцирования и носить маски.