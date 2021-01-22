В Японии заявили, что принимают все меры для проведения Олимпиады

Фото: AP Photo/Kiichiro Sato
Власти Японии принимают все надлежащие меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, чтобы получилось организовать Олимпийские игры летом этого года. Об этом ТАСС заявили в оргкомитете "Токио-2020".
"Премьер-министр Суга выразил решимость провести Игры. Правительство проводит серию координационных совещаний по противодействию COVID-19 и принимает всесторонние меры, чтобы иметь возможность провести Олимпиаду", – говорится в сообщении.
Как уточняется, все партнеры работают над будущим спортивным мероприятием, готовясь к нему. Представитель "Токио-2020" отметил, что принимаются все меры для безопасного проведения Игр.
До этого издание Times со ссылкой на источник в правительстве Японии писало, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за COVID-19.
Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Предполагается, что теперь XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
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