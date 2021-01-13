В Японии режим ЧС из-за COVID-19 охватил более половины населения страны

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Из-за распространения коронавируса власти Японии расширили зону действия режима чрезвычайной ситуации. Теперь в нее входят еще семь префектур в различных регионах страны, сообщает ТАСС.

Под действие мер попали центральные префектуры Гифу и Айти, восточная Тотиги, западные Осака, Хего, Киото, юго-западная Фукуока. Ограничения продлятся до 7 февраля.

"Мы обеспокоены тем, что в некоторых регионах замечен рост числа зараженных коронавирусом. Поэтому было решено расширить зону действия режима ЧС", – сообщил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Юго-западная префектура Кумамото также заявила о введении собственного режима ЧС. Теперь под его действием находятся 12 из 47 префектур. Власти просят жителей не покидать дома вечером без особой необходимости, также сокращены часы работы местных заведений общепита, крупных торговых центров.

Ранее Нидерланды заявили о продлении режима всеобщей изоляции до 9 февраля.