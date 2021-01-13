Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

14:58

В Японии режим ЧС из-за COVID-19 охватил более половины населения страны

за рубежом

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Из-за распространения коронавируса власти Японии расширили зону действия режима чрезвычайной ситуации. Теперь в нее входят еще семь префектур в различных регионах страны, сообщает ТАСС.

Под действие мер попали центральные префектуры Гифу и Айти, восточная Тотиги, западные Осака, Хего, Киото, юго-западная Фукуока. Ограничения продлятся до 7 февраля.

"Мы обеспокоены тем, что в некоторых регионах замечен рост числа зараженных коронавирусом. Поэтому было решено расширить зону действия режима ЧС", – сообщил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Юго-западная префектура Кумамото также заявила о введении собственного режима ЧС. Теперь под его действием находятся 12 из 47 префектур. Власти просят жителей не покидать дома вечером без особой необходимости, также сокращены часы работы местных заведений общепита, крупных торговых центров.

Ранее Нидерланды заявили о продлении режима всеобщей изоляции до 9 февраля.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать