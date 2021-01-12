Нидерланды продлевают локдаун до 9 февраля

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Нидерланды заявили о продлении режима всеобщей изоляции до 9 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Марка Рютте.

"Нам пришлось принять решение о продлении локдауна на три недели – до вторника, 9 февраля", – сказал Рютте на пресс-конференции.

Почти полный локдаун в Нидерландах был введен с 15 декабря до 19 января. В стране закрыли все магазины, за исключением продовольственных. Также запрет на деятельность коснулся ресторанов, кафе, музеев, театров, парков аттракционов, зоопарков, казино, саун, бассейнов, спортзалов и салонов красоты. Помимо этого, все учебные заведения были переведены на дистанционный режим работы.

Ранее сообщалось, что в Малайзии более чем на полгода ввели режим ЧС из-за коронавируса. В стране приостановилась деятельность парламента, также в это время запрещено проведение выборов. В столице и ряде штатов ввели социально-экономические ограничения.

На прошлой неделе в Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои жилища.