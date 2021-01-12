В Малайзии более чем на полгода ввели режим ЧС из-за коронавируса

Фото: ТАСС/FAZRY ISMAIL/EPA

В Малайзии ввели режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Решение объявил король страны Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах, передает ТАСС.

"После рассмотрения предложения премьер-министра Мухиддина Яссина было принято такое решение. Действие режима завершится 1 августа или раньше, в зависимости от развития ситуации", – говорится в сообщении королевского дворца.

Уточняется, что при введении режима ЧП в Малайзии приостанавливается деятельность парламента, также в это время запрещено проведение выборов. В столице и ряде штатов вводят социально-экономические ограничения.

В Малайзии суточный прирост заболевших составляет не менее двух тысяч, при этом еще в августе 2019 года в сутки вирусом заражались не более 10 человек. Всего в стране коронавирусом заболели 138 тысяч местных жителей.

Ранее в Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои жилища.