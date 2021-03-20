Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков

Фото: FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС

В этом году иностранных болельщиков не допустят на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организаторов мероприятия.

Как уточняется, Организационный комитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами МОК и МПК официально объявил о решении провести запланированные на лето Игры без зрителей из-за границы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"В ходе встречи японской стороной было объявлено о решении не допустить к въезду в Японию зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса", – говорится в заявлении оргкомитета.

Отмечается, что иностранным зрителям вернут стоимость билетов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет опубликовали первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии.

Спортсменов обязуют использовать приложение, в котором они будут отчитываться о своем самочувствии. Также им придется максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать дистанцию два метра между собой и вести план своих действий.

Спортсменам запретят посещать соревнования в качестве зрителей. За две недели до поездки в Токио атлеты должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Предполагается, что теперь XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

