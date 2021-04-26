Российский шахматист Непомнящий выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге

Фото: ТАСС/Алексей Колчин

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Непомнящий стал победителем турнира претендентов после того, как стали известны результаты игры россиянина Александра Грищука и голландского шахматиста Аниша Гири. В предпоследнем, 13-м туре соревнований, шахматист из России обыграл своего противника из Нидерландов.

Что касается Яна Непомнящего, в своей партии он сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом.

Благодаря победе в турнире Непомнящий получил право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В конце января Карлсена обыграл 18-летний шахматист Андрей Есипенко. Позже в Сети появилось фото за 2013 год, на котором триумфатор стоял за спиной своего кумира во время одного из матчей.

