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Спорт

12:23

Шахматы переживают второе рождение. Пандемия и сериал Netflix вновь вернули их в моду

спорт

Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как шахматы снова стали популярными.

Если для кого-то 2020-й и стал удачным годом, так это для производителей масок, туалетной бумаги, макарон (помните пустые полки магазинов после ажиотажа в соцсетях?) и, как ни странно, шахмат. Продажи досок для игры в шахматы выросли практически повсеместно. Особенно сильно это проявилось после выхода на Netflix сериала "Ход королевы" (но о нем чуть позже).

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Например, в России в ноябре количество проданных досок увеличилось почти в полтора-два раза. Неужели такому повальному успеху шахматы обязаны именно сериалу? И да и нет. На самом деле это череда счастливых (для поклонников игры) случайностей, которые превратились в один из самых странных и неожиданных кейсов в истории шахмат.

Первым фактором, без которого вряд ли бы получилось все остальное, очевидно, стала пандемия. Самоизоляция в буквальном смысле заставила людей обратить внимание на шахматы. Причем и с точки зрения непосредственного опыта, и как на вид спорта, за которым интересно наблюдать. Ведь в ситуации, когда отменились практически все крупные соревнования, направлений, которые смогли перейти в онлайн, было, по сути, всего два – киберспорт и… шахматы. Но если первое сейчас на пике популярности, то золотое время второго, казалось, уже давно минуло.

В середине прошлого века шахматы служили инструментом политической борьбы в холодной войне, а к играм советских гроссмейстеров было приковано внимания едва ли не больше, чем к матчам московского "Спартака" и киевского "Динамо".

Однако с появлением компьютеров, способных обыгрывать человека, спрос на шахматы заметно поутих. А в последние годы и вовсе сошел на нет. Шахматы широко обсуждались, разве что когда Сергей Карякин пытался отобрать чемпионский титул Магнуса Карлсена и после того, как логотипом ЧМ-2017 стала поза из Камасутры.

Но, судя по запросам пользователей в Google, с марта 2020-го интерес к шахматам снова начал расти. И здесь подоспел второй фактор, который и вызвал настоящий бум в этом виде спорта, – сериал "Ход королевы". Шоураннер Скотт Фрэнк сумел не только построить отличную драматическую историю, но и гармонично вплести в нее шахматы, сохранив множество тончайших игровых деталей (еще бы, сериал консультировал сам Гарри Каспаров!). Весь этот симбиоз дал такой результат, что после просмотра волей-неволей захотелось купить доску, пару учебников и начать играть в шахматы. И если ФИДЕ не заплатила создателям сериала, то ей стоило бы это сделать.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

По статистике Google Trends, после релиза "Хода королевы" число запросов по обучению шахматам в мире стало рекордным за последние девять лет. А количество новых игроков на сайте Chess.com увеличилось в пять раз. Похожая ситуация и у портала Lichess – там количество сыгранных партий за год увеличилось вдвое. Прелесть ситуации в том, что шахматный мир оказался готов к такому ажиотажу: еще в начале пандемии на Twitch регулярно стали стримить гроссмейстеры, в том числе лучшие шахматисты мира – Хикару Накамура, Дэниэл Народицкий, Анна Рудольф и многие другие.

И тут стало понятно, что это не хуже летсплеев и трансляций киберспортивных турниров (пусть и не так зрелищно) и что шахматный мир – это настоящая кроличья нора, в которую хочется уйти с головой. И, конечно, со своими локальными мемами. Чего только стоит Bongcloud – "легендарный" дебют, который можно назвать одним из худших вариантов начать поединок. Он нарушает все постулаты шахмат, поэтому еще несколько лет назад считался не более чем анекдотом. Но во время пандемии Bongcloud в качестве дебюта на вполне серьезных онлайн-турнирах использовали Магнус Карлсен и Хикару Накамура. И, более того, умудрялись с помощью этого выигрывать партии. Так что и в шахматах бывает рок-н-ролл.

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Само собой, довольно скоро спрос на этот вид спорта опять начнет падать. Но кто знает, сколько людей к тому моменту отдадут своих детей в шахматные кружки или сами станут на постоянной основе играть в шахматы. Вполне возможно, что в долгосрочной перспективе это будет иметь куда более серьезный эффект, чем мы пока себе можем представить. И, пожалуй, это единственная заразная вещь со знаком плюс, произошедшая в 2020 году.

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Фехретдинов Тимур

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