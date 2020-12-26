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Спорт

00:05

Что нужно знать о МЧМ по хоккею перед стартом турнира

спорт

25 декабря в канадском Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает самое главное об этом турнире.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Каков формат МЧМ

Все почти что традиционно: 10 команд, разбитых на две группы, сразятся за попадание в плей-офф. В четвертьфинал выйдут сборные, занявшие в группе с первого по четвертое место.

Пожалуй, ключевых изменения всего два. Первое – чтобы снизить риски, связанные с коронавирусной инфекцией, все матчи пройдут на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне при пустых трибунах. Второе – команды-аутсайдеры, которые окажутся на пятой строчке в группе, не покинут элитный дивизион.

Россия попала в группу B, где сыграет с командами США, Швеции, Чехии и Австрии.


Каковы шансы России на победу в турнире

Россия всегда считается одним из фаворитов на молодежных чемпионатах мира, и этот турнир не исключение. Основным же претендентом на титул букмекеры называют сборную Канады. Именно она в прошлом году стала победителем МЧМ, обыграв наших хоккеистов в финальном матче.

По этой причине шансы российской сборной на победу в чемпионате оцениваются немногим ниже, чем у кленовых листьев. Да и перед стартом МЧМ в контрольном матче канадцы вновь оказались сильнее отечественной сборной, одолев ее с минимальным счетом 1:0. Однако не стоит полагать, что команда Андре Туриньи обладает гигантским преимуществом. Отечественным хоккеистам вполне по силам обыграть как ее, так и любую другую сборную турнира.

Впрочем, то же самое можно сказать практически про все команды МЧМ. Ведь, помимо Канады и России, на титул, пусть и с меньшей вероятностью, всерьез могут рассчитывать США, Швеция, Финляндия и Швейцария.

Фото: ТАСС/JASON FRANSON/The Canadian Press/PA Images

Кто сыграет за российскую сборную

Поклонникам молодежного хоккея должны быть прекрасно знакомы вратарь СКА Ярослав Аскаров и его коллега по команде нападающий Василий Подколзин, для которых этот МЧМ станет вторым в карьере. Да и остальные игроки, вызванные в сборную, уже успели проявить себя на серьезном уровне: 95 процентов нынешнего состава выиграли Кубок Карьяла и Кубок Первого канала – домашние этапы Еврохоккейтура.

Отдельно стоило бы выделить Егора Чинахова из омского "Авангарда", Родиона Амирова из уфимского "Салавата Юлаева" и Егора Афанасьева из ЦСКА, которые зарекомендовали себя еще по ходу сезона в Континентальной хоккейной лиге. Выстрелит ли кто-то из вышеназванных хоккеистов или героями МЧМ станут совсем другие игроки, сказать сложно. Но однозначно то, что главный тренер сборной Игорь Ларионов, в июне сменивший на этом посту Валерия Брагина, подобрал максимально боеспособный состав.

Когда и где смотреть

Все матчи молодежного чемпионата мира покажет Первый канал. Групповой этап пройдет с 25 по 31 декабря. Вот расписание матчей с участием нашей страны (начало игр указано по московскому времени):

  • Россия – США, 26 декабря в 5:30
  • Россия – Чехия, 28 декабря в 5:30
  • Россия – Австрия, 30 декабря в 5:30
  • Россия – Швеция, 31 декабря в 5:30

2-3 января состоятся четвертьфинальные матчи, 5 января – полуфинал. 6 января лучшие команды сыграют в решающем поединке турнира и матче за третье место.

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