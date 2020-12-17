"Зенит" обыграл "Спартак" в дерби двух столиц. Тедеско объявил об уходе в конце сезона

Московский "Спартак" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги в гостях проиграл петербургскому "Зениту". Поединок закончился со счетом 1:3. Спортивный обозреватель Москвы 24 – о том, как красно-белые выдали один из самых неудачных матчей года.

Российская Премьер-лига вот-вот уйдет на перерыв – на этот раз на полноценные двухмесячные (а не двухнедельные, как были между предыдущим и нынешним сезоном) каникулы. Тем отраднее, что последний в этом году тур должен был украсить матч "Зенита" и "Спартака". После 18 игр петербургская команда подошла к очередной битве двух столиц в статусе фаворита и главного претендента на чемпионство. Однако красно-белые вполне могли исправить эту ситуацию, обыграв команду с берегов Невы и уйдя на перерыв с равным количеством очков. Встреча "Спартака" и "Зенита" в первом круге закончилась вничью. Но то было в октябре, когда красно-белые поймали кураж и крушили соперников направо и налево.

В последнее же время подопечные Доменико Тедеско явно сбавили обороты и, несмотря на победы над "Ротором" и "Тамбовом", выглядели уже не так собранно. А тут еще и был уволен с поста гендиректора "Спартака" Шамиль Газизов. Вряд ли это добавило команде уверенности в завтрашнем дне. В предпоследнем туре "Спартак" проиграл "Сочи". И несмотря на сомнительные судейские решения, искать в них причины провала москвичей было бы глупо. Проблема очевидно крылась в других вещах: тренерских просчетах и/или психологическом и физическом состоянии игроков столичной команды. В матче "Зенитом" красно-белые выглядели еще менее убедительно, чем с "Сочи".

Уже на седьмой минуте хозяева получили железобетонную возможность открыть счет: Магомед Оздоев с правого фланга выдал пас точно под удар Сердару Азмуну. Иранец промахнулся, но сразу позади мяч подхватил Вендел, который послал снаряд в крестовину. Впрочем, "Зениту" хватило всего минуты, чтобы реабилитироваться и все-таки распечатать ворота "Спартака". Вендел в штрафной катнул на Азмуна, седьмой номер сине-бело-голубых пробил – Александр Максименко попытался парировать удар, но мяч пролетел у него под рукой. Красно-белые достаточно быстро отыгрались – правда, силами самого "Зенита". На 22-й минуте капитан петербуржцев Деян Ловрен после навеса с фланга попытался грудью скинуть мяч вратарю Андрею Луневу, но сделал это совсем неудачно и перекинул мяч точно за шиворот голкиперу.

До конца тайма "Зенит" вполне мог выйти вперед – один раз по-настоящему спас Максименко и еще один раз красно-белых после удара Азмуна выручила штанга. "Спартак", напротив, за первый тайм не нанес ни одного удара по воротам сине-бело-голубых. Во второй половине игры хозяева продолжили прессинговать москвичей и в конце концов это вылилось в очередной забитый гол. На 73-й минуте после подачи углового подбор остался за "Зенитом", из-за пределов штрафной мощно выстрелил Ярослав Ракицкий и попал без шансов для голкипера "Спартака". В последнюю пятнадцатиминутку петербуржцы и вовсе оккупировали штрафную красно-белых, раз за разом создавая у их ворот опасные моменты. Количество снова переросло в качество, и "Спартак" получил третий гол – уже в добавленное время точку в матче поставил Артем Дзюба.

По итогу "Зенит" добился абсолютно заслуженной победы над московским клубом – команда Сергея Семака "перестреляла" красно-белых в пять раз, нанеся по воротам "Спартака" 25 ударов, из них девять пришлись в створ (москвичи ответили всего двумя точными выстрелами). Так что по всем пунктам сине-бело-голубые в битве двух столиц оказались сильнее. Вдобавок к этому петербургский клуб ушел на зимний перерыв не только в положении единоличного лидера, но и с комфортным отрывом от второго места в шесть очков. Удастся ли навязать "Спартаку" борьбу после возвращения чемпионата – большой вопрос, так как после матча с "Зенитом" наставник красно-белых Доменико Тедеско заявил, что не собирается продлевать контракт по окончании сезона – из-за желания проводить больше времени с семьей. И "Спартак" остался теперь не только без гендиректора, но, по сути, и без тренера.