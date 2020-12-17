Тедеско отказался от контракта со "Спартаком"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с клубом.

На пресс-конференции после поражения от петербургского "Зенита" (1:3) специалист заявил, что уже проинформировал владельца команды Леонида Федуна о своем решении.

"Ситуация с коронавирусом такая, что в Германии завтра вводится локдаун, и мне хочется быть с семьей. Когда я подписывал контракт, они могли летать ко мне", – сказал он.

Тедеско стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.

Глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов добавил ТАСС, что клуб был заинтересован в подписании нового контракта.

"После матча с "Сочи" Доменико принял решение. Мы благодарны ему за все и то, что предупредил заранее, у клуба будет время подобрать нового специалиста", – отметил Фетисов.

После поражения от "Сочи" (1:0) московский клуб выступил с заявлением, в котором отмечалось, что тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин оскорбил Тедеско.