В Госдуме предложили продвигать интеллектуальный спорт

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Популяризировать интеллектуальный спорт необходимо на всероссийском уровне, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев. Об этом сообщает News.ru.

По мнению депутата, политика властей того или иного региона значительным образом влияет на количество занимающихся интеллектуальными видами спорта. В качестве примера он привел бывшего президента Калмыкии и президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова, который продвигал шахматы в республике.

Также на вовлеченность граждан в игру в шахматы могут влиять достижения профессиональных спортсменов.

"Нужны спортивные результаты. Я вспоминаю свои детские и юношеские годы, когда Спасский, Карпов, Каспаров побеждали. Женщины – Чибурданидзе, Гаприндашвили. О них рассказывали, показывали. Были по телевидению шахматные уроки. В газетах, журналах – шахматные задачки. Разряды присваивали за решение шахматных задач. И поэтому масса народу этим занималась, шла такая активная популяризация", – подчеркнул Бариев.

Он добавил, что к интеллектуальному спорту стоит отнести и киберспорт.

Согласно данным Росстата за 2020 год, в России 8,1 процента мужчин и 2,4 процента женщин занимаются интеллектуальными видами спорта. При этом популярность такого досуга отличается в некоторых регионах страны.

Особой популярностью шахматы и шашки пользуются у мужчин на Чукотке (32,8 процента), в Белгородской области (26,5 процента), Калмыкии (21,2 процента) и Севастополе (21,2 процента). Женщины предпочитают эти виды спорта в Калмыкии (8 процентов), Ставропольском крае (7 процентов), Белгородской (6,8 процента) и Тамбовской (5,3 процента) областях.

Меньше всего этими занятиями мужчины увлекаются в Северной Осетии (1,8 процента), Калининградской области (1,7 процента) и Ингушетии (1,1 процента). Женщины – в Сахалинской области (0,2 процента), Ингушетии (0,2 процента) и Ханты-Мансийском автономном округе (0,1 процента). В столице число мужчин, играющих в шахматы, составляет 18 процентов, женщин – 5,2 процента.

Семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова отметила, что интеллектуальные виды спорта благотворно влияют на лобные доли головного мозга у детей. Лобные доли тренируются за счет того, что человек мыслит на несколько шагов вперед. В будущем это позволяет контролировать себя.

"То есть вырастает человек, который социально адаптирован, не нарушает закон, может потерпеть, договориться, а не ударить другого. Повышается концентрация внимания и усидчивость. То есть лобные структуры вкупе дают возможность концентрироваться, возможность сконцентрироваться не на том, что хочется, а на том, что надо", – отметила Наумова.

Она добавила, что шахматы улучшают навыки и у взрослых людей, а также помогают тем, у кого имеются проблемы с памятью.

В последнее время в мире шахматы стали особо популярны после выхода сериала "Ход королевы", который рассказывает историю шахматистки Элизабет Хармон. Благодаря картине люди стали учиться играть в шахматы, активнее использовать шахматные приложения на смартфонах и заказывать доски для игры.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в Москве введут в эксплуатацию еще 10 спортивных объектов. В городе завершат строительство Международного центра самбо, Центра бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники".