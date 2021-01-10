Еще 10 спортивных объектов введут в эксплуатацию в Москве до конца года

10 января, 20:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
До конца 2021 года в Москве введут в эксплуатацию еще 10 спортивных объектов, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.
"По программе "Спорт Москвы" в 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию порядка 10 объектов общей площадью более 90 тысяч квадратных метро", – сказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.
Он добавил, что в городе завершат строительство Международного центра самбо, Центра бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники". Также, по словам Загрутдинова, в 2021 году будут вестись работы по развитию спортивного кластера на территории комплекса "Воробьевы горы". Там планируют разместить объекты зимних видов спорта (прыжки на лыжах, горные лыжи, фристайл и сноуборд), зимние развлечения и экстрим-парк.
Кроме того, в Москве построят ФОК для "Центра спорта и образования "Самбо-70", а также другие спортивные объекты.
Ранее сообщалось, что в Москве до конца 2021 года планируется возвести 16 объектов здравоохранения. В трехлетнем плане в рамках адресной инвестиционной программы запланировано строительство еще 64 объектов. В частности, власти намерены продолжить строительство объектов многопрофильной клинической больницы с родильным домом вблизи поселка Коммунарка.
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