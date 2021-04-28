В ОКР оценили решение убрать флаг РФ на турнире по шашкам в Польше

12:20
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Организаторы чемпионата мира по шашкам в Польше, которые убрали флаг РФ со стола во время финала с участием российской спортсменки, допустили грубую ошибку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.
Он выразил надежду, что в будущем организаторы будут внимательнее относиться к таким моментам.
"Можно только выразить сожаление по поводу того, что это случилось прямо во время матча. Безусловно, грубейшая ошибка организаторов, которые должны были надлежащим образом имплементировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS)", – отметил Поздняков.
СМИ сообщали, что в финале чемпионата мира по шашкам, проходившего в Польше, со стола, за которым играли Тамара Тансыккужина из РФ и представительница Польши Наталья Садовская, убрали российский флаг. Как отметили организаторы, на такой шаг Варшава пошла в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге. Он получил право сыграть против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена.
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