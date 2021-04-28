Глава Федерации шашек Польши извинился за инцидент с флагом России на ЧМ

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Глава Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за инцидент с флагом России на чемпионате мира, сообщает "Газета.ру".

По его словам, появилась информация, что российский флаг нужно немедленно убрать, иначе WADA исключит Международную федерацию шашек уже 28 апреля.

Ранее в Кремле рассказали, что после извинений президента Федерации шашек Польши Дамиана Решка за инцидент с флагом ситуацию можно считать исчерпанной. По его словам, данный случай мог повлиять на проигрыш нашей спортсменки.

В ОКР оценили решение убрать флаг РФ на турнире по шашкам в Польше. По словам президента Олимпийского комитета Станислава Позднякова, организаторы чемпионата мира по шашкам в Польше допустили грубую ошибку.

СМИ сообщали, что в финале чемпионата мира по шашкам, проходившего в Польше, со стола, за которым играли Тамара Тансыккужина из РФ и представительница Польши Наталья Садовская, убрали российский флаг. Как отметили организаторы, на такой шаг Варшава пошла в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).