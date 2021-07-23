Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Олимпиады

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Команда Олимпийского комитета России приняла участие в параде атлетов на Национальном стадионе в Токио в рамках церемонии открытия летних Олимпийских игр – 2020.

В шествии приняли участие президент ОКР Станислав Поздняков, а также руководитель команды Андрей Конокотин. В качестве знаменосцев выступили фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Церемония открытия началась в 14:00 мск. В этом году она проходит без зрителей. Всего в мероприятии принимают участие 950 человек. Российский спортсмены прошли в параде 77-ми.

В качестве команды ОКР российские олимпийцы во время состязаний могут использовать на форме белый, синий и красный цвета в произвольном порядке. Однако во время их награждения вместо национального гимна будет звучать фрагмент из Концерта № 1 Петра Ильича Чайковского.

В прошлом году впервые в истории Олимпиаду решили не проводить из-за пандемии. Предыдущие отмены были связаны с мировыми войнами. По этой причине они не проходили в 1916, 1940 и 1944 годах.

Олимпиаду-2020 было решено не отменить, а отложить на год, как, например, чемпионат Европы по футболу.

