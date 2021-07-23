Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Глава Минспорта Олег Матыцин поделился ожиданиями от Олимпиады-2020, которая официально стартует в японском Токио в пятницу, 23 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
"Попадание в тройку лучших – это максимальная задача, которую мы ставили. Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть", – заявил министр.
По словам Матицына, минимальное ожидание – попадание в топ-5.
Министр спорта РФ рассказал, что российские спортсмены готовы решать максимальные задачи. Матицын также напомнил, что перед сборной были поставлены определенные задачи по медальному зачету турнира.
Глава Минспорта отдельно отметил, что за золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную – 2,5 миллиона, за бронзовую – 1,7 миллиона. При этом атлеты также смогут претендовать на президентскую стипендию по итогам спортивного сезона в размере 52 тысяч рублей ежемесячно.
Токийская Олимпиада пройдет в период с 23 июля по 8 августа.
Международный олимпийский комитет (МОК) ранее сообщил, что в официальных гостиницах Олимпиады в Токио допустимо использование российских флагов. При этом ограничения непосредственно на турнирных объектах остаются в силе в соответствии с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
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