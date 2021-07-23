Россиянам рассказали, как проходит Олимпиада в Токио в условиях пандемии

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В этом году из-за пандемии Олимпийские игры в Токио проходят с ограничениями. В частности, на трибунах отсутствуют зрители, а спортсмены должны проходить ежедневное ПЦР-тестирование. Подробнее обо все мерах рассказала газета "Известия".
Пропуск соревнования из-за положительного ПЦР-теста не будет считаться дисквалификацией. Например, атлет, у которого накануне финала подтвердили COVID-19, не сможет участвовать в состязании, однако за ним сохранится серебряная медаль. Кроме того, у любого спортсмена могут запросить доступ к смартфону, чтобы проверить историю его перемещений: в случае обнаружения коронавируса у одного из участников это позволит отследить, с кем контактировал человек.
В числе других мер – обязанность спортсменов покинуть олимпийскую деревню в течение двух суток после завершения своего выступления.
Из-за перечисленных ограничений от участия в Олимпиаде отказались некоторые звезды первой величины, в числе которых Рафаэль Надаль, Серена Уильямс, Стефен Карри и Килиан Мбаппе.
Между тем президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что российские спортсмены способны завоевать на Играх 20–25 золотых медалей и занять третье место в неофициальном общекомандном зачете, несмотря на то, что по различным причинам сборную ОКР были вынуждены покинуть многие спортсмены.
Предполагается, что хорошие результаты продемонстрируют Дина и Арина Аверины в художественной гимнастике, Даниил Медведев – в теннисе, а Антон Чупков – в плавании. Также победы ожидаются в синхронном плавании и современном пятиборье.
Ранее в Японии стартовали первые соревнования летней Олимпиады. При этом официальное открытие турнира состоится, в пятницу, 23 июля.
Между тем генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто допустил возможность отмены турнира, если среди участников состязаний случится всплеск случаев COVID-19.
Телезрителям рассказали об Олимпийских играх в Токио
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