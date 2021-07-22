Эксперт оценил вероятность появления "олимпийского" штамма коронавируса

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Возникновение новой мутации коронавируса после летних Олимпийских игр в Токио является маловероятным, рассказал руководитель филиала центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Появление на олимпиаде нового "олимпийского" варианта коронавируса маловероятно, потому что все-таки количество олимпийцев, которые съедутся туда, – это не более чем средней величины поселок", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Семенов подчеркнул, что новые штаммы возникают в густонаселенных районах и при наличии большого количество контактов между людьми.

Ранее руководитель филиала центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Екатеринбурге рассказал, что очень серьезным оружием против появления новых штаммов является вакцинация. Он отметил, чем больше будет появляться новых мутаций вируса, тем выше вероятность того, что рано или поздно появится такой штамм, который сможет ускользнуть от действия вакцин.

Эксперт также подчеркнул, что согласен с заявлением директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что в мире могут появиться новые варианты коронавируса, которые окажутся опаснее, чем нынешний штамм "Дельта".