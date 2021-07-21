Организаторы Олимпиады в Токио допустили вариант с отменой турнира

Фото: ТАСС/Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de
Генеральный директор оргкомитета Олимпийский игр в Токио Тосиро Муто не исключил вероятность отмены турнира. Об этом сообщает "Газета.ру".
Специалист заявил, что на данный момент сложно предсказать развитие ситуации с коронавирусом на Играх.
"Продолжим обсуждения, если будет всплеск случаев заражения. Мы договорились, что, основываясь на ситуации с коронавирусом, мы созовем пятисторонние переговоры снова", – добавил Муто.
Гендиректор оргкомитета подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом среди участников турнира и обслуживающего персонала может как расти, так и падать. Организаторы планируют реагировать по ситуации.
В Японии уже стартовали первые соревнования летней Олимпиады – игры начались с матчей по софтболу. При этом официальное открытие турнира состоится 23 июля, ранний старт предусмотрен для ограниченного числа видов, согласно регламенту.
Олимпиаду в Токио могут отменить в последний момент
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