Олимпиаду в Токио могут отменить в последний момент

В Японии стартовали первые соревнования летней Олимпиады в Токио, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Торжественная церемония открытия пройдет 23 июля. При этом традиционно некоторые соревнования летних Олимпийских игр начинаются раньше официального старта Олимпиады. В частности, на стадионе в Фукусиме начались матчи женских сборных Австралии и Японии по софтболу.

На турнире в Токио за золотые медали в этом виде спорта будут бороться шесть команд – США, Австралия, Канада, Италия, Мексика и Япония.

21 и 22 июля соревнования будут проходить в префектуре Фукусима, а после открытия Игр матчи будут проходить в Иокогаме.

Члены МОК единогласно утвердили новый девиз Олимпиады, добавив к нему слово "вместе". Теперь девиз будет звучать так: "Быстрее, выше, сильнее – вместе!". Глава МОК Томас Бах, который выступил инициатором изменения, назвал это решение эпохальным событием.

Девиз "Быстрее, выше, сильнее" был утвержден в 1894 году перед началом первых в современной истории Олимпийских игр, которые прошли в Афинах в 1896 году.

Под новым девизом пройдут Олимпийские игры в Токио. Они будут проведены с 23 июля по 8 августа.