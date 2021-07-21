Олимпиаду в Токио могут отменить в последний момент
В Японии стартовали первые соревнования летней Олимпиады в Токио, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Торжественная церемония открытия пройдет 23 июля. При этом традиционно некоторые соревнования летних Олимпийских игр начинаются раньше официального старта Олимпиады. В частности, на стадионе в Фукусиме начались матчи женских сборных Австралии и Японии по софтболу.
На турнире в Токио за золотые медали в этом виде спорта будут бороться шесть команд – США, Австралия, Канада, Италия, Мексика и Япония.
21 и 22 июля соревнования будут проходить в префектуре Фукусима, а после открытия Игр матчи будут проходить в Иокогаме.
Члены МОК единогласно утвердили новый девиз Олимпиады, добавив к нему слово "вместе". Теперь девиз будет звучать так: "Быстрее, выше, сильнее – вместе!". Глава МОК Томас Бах, который выступил инициатором изменения, назвал это решение эпохальным событием.
Девиз "Быстрее, выше, сильнее" был утвержден в 1894 году перед началом первых в современной истории Олимпийских игр, которые прошли в Афинах в 1896 году.
Под новым девизом пройдут Олимпийские игры в Токио. Они будут проведены с 23 июля по 8 августа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: